Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 23 octobre 2021 à 16h45 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger ne devrait pas prolonger. Ainsi, le PSG aurait lancé les contacts avec le défenseur de Thomas Tuchel.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger quittera le club londonien librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas très vite. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, déterminé à réaliser un nouveau coup XXL à 0€, après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma cet été. Et à en croire Calciomercato.com , Leonardo aurait toutes les raisons d'y croire sur ce dossier, puisqu'Antonio Rüdiger ne devrait pas parapher un nouveau bail avec Chelsea. Une situation qui aurait fait réagir le directeur sportif du PSG.

Leonardo a lancé les discussions avec Antonio Rüdiger ?