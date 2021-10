Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG… Ce cadre de Thomas Tuchel a tranché !

Publié le 23 octobre 2021 à 7h30 par Th.B.

Bien qu’il semble figurer dans le viseur du Real Madrid et de Chelsea notamment, Antonio Rüdiger ferait d’une prolongation de contrat chez les Blues sa priorité. Néanmoins, tout resterait ouvert dans ce dossier. Explications.

De retour au meilleur de sa forme depuis que Thomas Tuchel officie à Chelsea, Antonio Rüdiger a vu sa cote grimper sur le marché des transferts ces dernières semaines. Et sa situation contractuelle aiderait particulièrement puisque son engagement envers le club londonien prendra fin en juin prochain si aucune prolongation n’est convenue d’ici-là. Le PSG et le Real Madrid en pinceraient pour Rüdiger, au même titre que le Bayern Munich. Mais l’international allemand a les idées claires pour son avenir bien que tout puisse rapidement changer.

Rüdiger veut rester à Chelsea, mais…