Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 22 octobre 2021 à 17h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre du prochain mercato estival, Antonio Rüdiger commencerait à faire nourrir de grosses craintes en coulisse à Chelsea à propos de son avenir.

Bien que Sergio Ramos ait déposé ses valises au PSG il y a de cela plusieurs semaines à présent, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a toujours pas effectué ses premiers pas en défense centrale sous la houlette de Mauricio Pochettino. Et en parallèle, Leonardo semblerait déterminé à dénicher un nouveau joueur évoluant dans ce secteur de jeu au cours du prochain mercato estival. Et comme pour Ramos, le directeur sportif du PSG garderait un oeil sur le marché des agents libres. À 28 ans, Antonio Rüdiger a retrouvé de sa superbe depuis la nomination de Thomas Tuchel à Chelsea en janvier dernier. Il a d’ailleurs soulevé la Ligue des champions avec les Blues . Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club londonien, Rüdiger fait parler de lui dans les médias quant à son avenir.

Chelsea commencerait à prendre peur avec Rüdiger