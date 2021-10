Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit déjà oublier deux pistes pour ce gros chantier !

Publié le 22 octobre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Depuis son retour au PSG, Leonardo a multiplié les recrues au milieu de terrain, mais il semblerait qu'il ne soit toujours pas pleinement satisfait. Après avoir recruté Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, le directeur sportif aurait identifié plusieurs profils pour renforcer l'entrejeu de Mauricio Pochettino en 2022. Toutefois, il pourrait déjà être contraint de faire une croix sur deux cibles. Comme l'a indiqué Giuseppe Marotta, il se voit prolonger Marcelo Brozovic et Nicolo Barella, malgré l'intérêt présumé du PSG.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a recruté bon nombre de milieux de terrains. En effet, avant l'été 2021, le directeur sportif du PSG avait déjà recruté Ander Herrera, Danilo Pereira, Idrissa Gueye et Rafinha. Cet été, Leonardo a profité de la fin du contrat de Georginio Wijnaldum avec Liverpool pour le recruter pour 0€. Et malgré toutes ces arrivées dans l'entrejeu de Mauricio Pochettino, l'ancien du Milan AC ne serait toujours pas rassasié. En effet, Leonardo voudrait toujours recruter au milieu de terrain en 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Marcelo Brozovic (sous contrat jusqu'au 30 juin 2022) et de Nicolo Barella (engagé jusqu'au 30 juin 2024), deux pensionnaires de l'Inter. Toutefois, Giuseppe Marotta ne souhaite en aucun cas laisser filer ses deux joueurs aussi facilement. D'ailleurs, il a expliqué clairement à Sky Sport qu'il comptait les prolonger tous les deux. « La question des renouvellements et des prolongations n'est pas un problème. Tout d'abord, seuls les joueurs qui sont heureux d'être avec nous doivent rester à l'Inter. Pour l'instant, Brozovic a indiqué son intention de rester avec nous, tout comme Lautaro, Barella, ceux qui ont souvent été mentionnés. Je dirais que toute l'équipe mérite une mention élogieuse de notre part et, plus précisément, à la réponse, je réponds que dans les semaines à venir, Ausilio et moi aurons l'occasion et l'opportunité de nous confronter », a précisé dernièrement l'administrateur délégué de l'Inter.

Giuseppe Marotta voit Marcelo Brozovic et Nicolo Barella prolonger