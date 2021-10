Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur cette piste à 0€ !

Publié le 20 octobre 2021 à 14h45 par La rédaction

Cherchant à renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait placé quelques noms sur sa liste, dont celui de Marcelo Brozovic. Mais la direction de l'Inter se dit confiante concernant la prolongation du Croate.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo chercherait toujours à renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino. De ce fait, le directeur sportif parisien serait toujours à l’affût de la moindre bonne affaire et il pourrait bien trouver son bonheur en Serie A. En fin de contrat en juin prochain, Marcelo Brozovic n’a toujours pas prolongé avec l’Inter. Leonardo aurait donc placé le nom du Croate sur sa liste. Mais Beppe Marotta ne compterait pas lâcher l’affaire si facilement pour le milieu de terrain de 28 ans.

« Seuls les joueurs qui sont heureux d'être avec nous doivent rester à l'Inter »