Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur le dossier Mohamed Salah !

Publié le 20 octobre 2021 à 14h15 par Th.B.

Appréciant le profil de Mohamed Salah, le PSG pourrait avoir une jolie carte à jouer avec l’attaquant de Liverpool, les Reds prenant en considération une vente de l’Égyptien. Explications.

« Si les performances de Salah peuvent l’inciter à prolonger son contrat ? Je ne sais pas, nous verrons ». Voici le bref message que Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a récemment fait passer en conférence de presse. Alors que le contrat de Mohamed Salah au sein du club de la Mersey arrivera à expiration en juin 2023, les spéculations et témoignages autour de son avenir se succèdent ces derniers temps. La situation de l’international égyptien ne laisserait pas indifférent le PSG qui scruterait le marché dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le profil de Salah plairait pour des raisons sportives et marketing aux propriétaires du PSG comme The Transfer Window Podcast l’a révélé ces derniers mois.

Liverpool prêt à vendre Salah ?