Mercato - PSG : Un coup inattendu chez Guardiola pour la succession de Mbappé ?

Publié le 20 octobre 2021 à 11h15 par Th.B.

Pouvant potentiellement témoigner du départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG multiplierait les options en coulisse et la piste Raheem Sterling pourrait se concrétiser à terme.

En marge de la succession de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG ne court que jusqu’en juin prochain, les dirigeants du club de la capitale scrutent le marché afin de ne pas être pris de court en cas de départ de l’attaquant du Paris Saint-Germain au Real Madrid ou ailleurs. Le10sport.com vous a confié en exclusivité le 25 août dernier que la priorité du PSG se nomme Erling Braut Haaland bien que l’option Robert Lewandowski soit prise en considération. Mais là ne résideraient pas les uniques pistes activées par la direction du PSG. En Angleterre, les profils de Richarlison, Mohamed Salah ou encore Harry Kane seraient appréciés par le PSG. Et une énième option pourrait se présenter au Paris Saint-Germain pour l’après-Kylian Mbappé.

Une éventuelle offensive pour Raheem Sterling ?