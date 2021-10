Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Sterling à cause… de sa fille ?

Publié le 20 octobre 2021 à 11h00 par Th.B.

Le nom de Raheem Sterling (26 ans) figurerait tout en haut de la liste des potentielles pistes pour les prochains mercato du FC Barcelone. Néanmoins, la fille de l’attaquant de Manchester City pourrait jouer un énorme rôle pour son avenir, souhaitant que l’international anglais revienne à Liverpool…

Comme Mundo Deportivo l’a récemment fait savoir, la priorité du FC Barcelone au cours du prochain mercato hivernal se nommerait Raheem Sterling (26 ans). Et un départ de Manchester City du numéro 7 des Skyblues , où il est sous contrat jusqu’en juin 2023, n’est pas contre l’idée de se lancer un nouveau challenge à l’étranger comme il l’a récemment fait savoir. De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver de boucler le coup Sterling. Cependant, le Barça pourrait voir sa chance de recruter Raheem Sterling lui filer entre les doigts.

La fille de Sterling voudrait qu’il revienne à Liverpool !