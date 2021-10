Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 13h15 par B.C.

En fin de contrat avec l’Inter Milan, Marcelo Brozovic serait dans le viseur de plusieurs clubs, à l’instar du PSG. Alors que les Nerazzurri se montrent confiant concernant sa prolongation, le joueur s’est prononcé sur le sujet.

Habitué à scruter du côté de la Serie A pour se renforcer, Leonardo pourrait réaliser un nouveau coup en Italie avec Marcelo Brozovic. En effet, le défenseur croate arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan et serait dans le collimateur du PSG. Les Nerazzurri espèrent quant à eux parvenir rapidement à un accord avec leur joueur pour éviter un départ libre prochainement, et Beppe Marotta s’est montré optimiste en évoquant le sujet ce mardi soir. « La question des renouvellements et des prolongations n'est pas un problème , a indiqué le directeur sportif de l’Inter au micro de Sky Sport. Tout d'abord, seuls les joueurs qui sont heureux d'être avec nous doivent rester à l'Inter. Pour l'instant, Brozovic a indiqué son intention de rester avec nous, tout comme Lautaro, Barella, ceux qui ont souvent été mentionnés. »

