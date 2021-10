Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé de partout pour son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour changer d’air à l’issue de la saison puisqu’une prolongation ne semble clairement pas à l’ordre du jour pour l’attaquant français. Et certains de ses compères, tels que Marquinhos ou Karim Benzema, ont pris position pour tenter de faire pencher la balance…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français a récemment indiqué dans les colonnes de L’Equipe qu’une prolongation de son contrat au Parc des Princes n’était pas d’actualité pour le moment : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », a confié Mbappé. En clair, l’ancien Monégasque devrait quitter gratuitement le PSG l’été prochain pour prendre la direction du Real Madrid, d’autant qu’il est déjà très attendu au sein du club merengue par un autre joueur qu’il connait désormais assez bien.

Benzema a fait passer un nouveau message à Mbappé

Interrogé au micro de Canal + mardi, Karim Benzema, qui côtoie Kylian Mbappé en équipe de France depuis cet été, a évoqué une possible arrivée de l’attaquant du PSG au Real Madrid en fin de saison et semble déjà très confiant sur le sujet : « On a une très bonne relation, on s'entend bien ensemble. On est ensemble en dehors du terrain et ça se voit sur le terrain. On parle de tout, mais je n'ai pas besoin de lui parler de Madrid. Tout le monde, tous les joueurs aimeraient jouer au Real Madrid », indique Benzema. L’optimiste est donc de mise au Real Madrid au sujet de l’arrivée de Kylian Mbappé, mais de son côté, le PSG n’a pas dit son dernier mot.

Marquinhos déclare sa flamme à Mbappé