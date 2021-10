Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette annonce fracassante sur la situation de Claude Puel chez les Verts !

Publié le 20 octobre 2021 à 11h10 par Th.B.

Arrivé avec Claude Puel à l’ASSE, Xavier Thuilot, ancien directeur général, assure que licencier l’entraîneur du club stéphanois serait une grossière erreur de la part des Verts.

Arrivé juste avant un derby rhodanien face à l’OL en octobre 2019, Claude Puel a fête ses deux ans sur le banc stéphanois au début du mois. Cependant, la situation sportive est toujours aussi délicate pour le technicien français qui n’est pas encore parvenue à remporter le moindre match depuis la reprise de la Ligue 1 en août dernier. L’ASSE pointe à la dernière pointe du classement, derrière le Stade Brestois et le FC Metz. Depuis quelque temps, sa position est discutée à Saint-Étienne, mais comme RMC Sport le révélait dernièrement, un changement d’entraîneur ne serait pour le moment pas pris en considération au sein de la direction des Verts . Et pour Xavier Thuilot, ex-directeur général de l’ASSE, qui est arrivé avec Puel, cela n’aurait aucun sens de remercier le technicien.

«Vu la situation : qui oserait venir ?»