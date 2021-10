Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo disposent d'un atout inattendu pour la vente du club !

Publié le 20 octobre 2021 à 1h30 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE est lancé depuis plusieurs mois, l'ancien Maire de Saint-Etienne, Maurice Vincent, estime que le faible loyer payé pour la location du stade Geoffroy-Guichard est un gros atout.

Depuis plusieurs mois maintenant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent à vendre l'ASSE. Toutefois, les deux actuels propriétaires du club du Forez peinent à trouver un successeur. Norodom Ravichak, prince du Cambodge, et Olivier Markarian, semblent les mieux placés, mais pour le moment, rien n'est bouclé. Et pourtant, Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne entre 2008 et 2014, estime que l'ASSE dispose d'un bel atout avec le faible loyer payer pour la location du stade Geoffroy-Guichard.

«Le loyer du stade est un atout à mettre en avant»