Mercato - ASSE : Puel a refusé un joli coup à 0€ cet été !

Publié le 19 octobre 2021 à 23h10 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE s'est montré très discret sur le marché des transferts, en ne recrutant qu'un seul joueur, Ignacio Ramirez. Les Verts auraient pourtant été proche de boucler une autre recrue, finalement rejetée par Claude Puel.

L'ASSE est au plus mal. Les Verts n'ont toujours pas gagné le moindre match de Ligue 1 depuis le début de la saison. Au classement, Saint-Étienne est bon dernier du championnat de France avec seulement 4 points remportés en 10 journées. De plus, l'ASSE est aujourd'hui la plus mauvaise défense de l'hexagone avec 23 buts encaissés. Un bilan qui a notamment été alourdi lors de la débâcle des Verts dimanche dernier sur le terrain du Racing Club de Strasbourg, avec une lourde défaite 5 buts à 1. Le premier buteur de la rencontre, Maxime Le Marchand, aurait un temps été proche de rejoindre l'ASSE l'été dernier...

Puel a refusé Le Marchand