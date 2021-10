Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Encore un rebondissement pour l’avenir de Claude Puel !

Publié le 19 octobre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de Claude Puel et d’un divorce imminent avec l’ASSE, l’entraîneur devrait finalement rester encore un peu sur le banc des Verts. Explications.

Actuelle lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement 4 points pris en 10 journées et aucune victoire au compteur, l’ASSE est au plus mal. Une série de résultats qui pourrait finir par avoir raison de la présence de Claude Puel dans le Forez, et RMC Sport annonçait d’ailleurs lundi soir une réunion de crise au sein de la direction de l’ASSE qui devait initialement déboucher sur un licenciement de son entraîneur. Mais ce dossier est une nouvelle fois relancé…

Puel finalement conservé… pour le moment ?