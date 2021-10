Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo ont tout prévu pour le départ de Puel !

Publié le 18 octobre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors que l'ASSE a pris l'eau face à Strasbourg ce dimanche, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient pris une décision fracassante. En effet, les deux présidents des Verts auraient programmé une réunion ce lundi soir dans le but d'évincer Claude Puel. Et pour assurer l'intérim de son entraineur, la direction de l'ASSE devrait faire appel à Laurent Huard, avant de tenter d'installer David Guion ou Pascal Dupraz.

La déroute à Strasbourg serait celle de trop pour Claude Puel. Ce dimanche, l'ASSE était totalement impuissante face au Racing et cela s'est vu dans le résultat. En effet, les Verts ont été corrigé 5-1 par Strasbourg. Toujours dernier de Ligue 1, le club du Forez n'a toujours pas gouté à la victoire cette saison et vient de se voir infliger sa sixième défaite. Face à cette situation critique, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se seraient sentis contraint d'adopter une mesure drastique. D'après les indiscrétions de RMC Sport , divulguées ce lundi soir, les deux présidents (du conseil de surveillance et du directoire) de l'ASSE ont décidé d'organiser une réunion de crise ce lundi soir. Un rendez-vous au sommet qui serait programmé pour évincer Claude Puel.

Claude Puel viré ce lundi après une réunion de crise ?

Comme l'a indiqué RMC Sport , Claude Puel aurait déjà échappé au licenciement après la défaite à domicile face à l'OGC Nice (0-3). En effet, les dirigeants de l'ASSE auraient pensé à se séparer de leur entraineur, avant de finalement se raviser et lui laisser une nouvelle chance après la belle prestation de ses hommes dans le derby face à l'OL. Toutefois, cette dernière chance aurait été grillée ce dimanche soir face à Strasbourg. A en croire le média français, Claude Puel aurait perdu son vestiaire en mettant en place sa stratégie visant à rajeunir son effectif. Alors qu'il se serait mis à dos ses joueurs les plus expérimentés, l'entraineur français n'arriverait plus à faire passer ses messages. Selon des sources proches, l'équipe admettrait même son manque d'expérience et ses difficultés « à se fédérer » . Et si Claude Puel nouerait des liens privilégiés avec certains joueurs, son groupe dans son ensemble ne répondrait plus.

Laurent Huard en intérim pour l'après Puel, puis David Guion ou Pascal Dupraz ?