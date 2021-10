Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Puel... Le futur propriétaire a déjà un dossier brûlant à gérer !

Publié le 18 octobre 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que l'avenir de Claude Puel est toujours incertain, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourraient attendre que le club soit vendu afin de laisser ce dossier à la nouvelle direction.

Malgré un rebond contre l'OL (1-1), l'ASSE n'a pas confirmé. Pire encore, les Verts ont sombré à Strasbourg s'inclinant très lourdement (1-5). Par conséquent, l'avenir de Claude Puel semble s'inscrire en pointillés sur le banc stéphanois. Cependant, un nouveau sursis lui aurait été accordé puisque le manager de l'ASSE devrait toujours être sur le banc au moins jusqu'à la réception d'Angers vendredi.

L'avenir de Puel réglé par la future direction ?