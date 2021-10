Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour aux sources pour Icardi ? La réponse !

Publié le 20 octobre 2021 à 13h10 par A.C.

L’avenir de Mauro Icardi pourrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain, alors que son contrat se termine en juin 2024.

Les problèmes avec Wanda Nara pourraient avoir des grosses répercussions sur la carrière de Mauro Icardi. Ce dernier serait extrêmement affecté et pourrait même décider de claquer la porte au Paris Saint-Germain, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Un retour en Serie A est une nouvelle fois évoqué et si la Juventus et l’AC Milan semblent toujours présents, une nouvelle piste des plus surprenantes a fait surface. La Repubblica a en effet évoqué un possible retour à l’Inter, club qu’Icardi n’avait pas vraiment quitté en bon termes en 2019, avant d’arriver au PSG.

Icardi de retour à l’Inter ? En Italie on n’y croit pas