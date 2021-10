Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Ronaldinho s'enflamme pour le recrutement XXL !

Publié le 20 octobre 2021 à 15h45 par B.C.

Invité par le PSG à assister à la rencontre face à Leipzig (3-2) ce mardi, Ronaldinho n’a pas caché sa joie de pouvoir admirer Neymar et Lionel Messi sous le maillot parisien.

Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale, le PSG a assisté à la venue de plusieurs stars dans son effectif, et le club a fait fort lors du dernier mercato estival en mettant la main sur Lionel Messi. Libre de tout contrat après l’échec des négociations pour sa prolongation au FC Barcelone, l’Argentin a donc choisi le PSG pour la suite de sa carrière, lui permettant de retrouver Neymar, son ancien coéquipier chez les Blaugrana . Deux joueurs que connait parfaitement Ronaldinho, passé par le PSG et le Barça. Invité à l’occasion du match face à Leipzig (3-2) ce mardi, l’ancienne gloire brésilienne s’est prononcée sur leur arrivée à Paris.

« C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l’histoire ensemble dans ce club »