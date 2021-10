Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Liverpool… Le feuilleton Sterling s’emballe !

Publié le 20 octobre 2021 à 12h30 par Th.B. mis à jour le 20 octobre 2021 à 12h31

Dans le viseur du FC Barcelone, Raheem Sterling est lié au PSG et à Liverpool comme il en a été question ces dernières heures. Et pour ce qui est d’une prolongation de contrat, l’Anglais aurait posé ses conditions.

En marge des prochaines sessions de transfert, le FC Barcelone songerait à considérablement renforcer l’effectif entraîné par Ronald Koeman. Et pour ce faire, Joan Laporta travaillerait sur plusieurs dossiers en coulisse et notamment sur celui de Raheem Sterling. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City, et où il ne dispose plus d’un statut de titulaire indiscutable malgré Euro remarqué avec The Three Lions cet été, l’attaquant des Skyblues a ouvert la porte à un nouveau challenge à l’étranger lui qui n’a évolué qu’en Angleterre depuis le début de sa carrière, la semaine dernière lors du Financial Times Business of Sport US summit . « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi » . Le FC Barcelone pourrait donc arriver à ses fins avec Sterling. Encore faudrait-il qu’il soit disponible sur le marché.

Le PSG et Liverpool, de potentielles destinations pour Sterling ?

Selon les informations divulguées par Goal , le PSG ne serait pas à écarter de l’équation Raheem Sterling. D’autant plus que le club de la capitale pourrait témoigner dans les prochains mois du départ de Kylian Mbappé, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain. En outre, le PSG serait l’option la plus probable d’un point de vue financier. De quoi compliquer la tâche du FC Barcelone dans sa course à la signature de Sterling. Formé à Liverpool, club qu’il a quitté en 2015 pour rejoindre Manchester City, l’international anglais ne cesse d’être conspué lorsqu’il revient à Anfield avec les Skyblues . Néanmoins, selon The Daily Mirror, la fille de Raheem Sterling ferait le forcing en coulisse pour que son père puisse revêtir la tunique de Liverpool l’été prochain. Faut-il encore que les Reds acceptent de faire revenir leur ancien ailier. Mais que souhaite dont Raheem Sterling ?

Sterling pas motivé par l’argent, mais…