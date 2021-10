Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Coup de tonnerre pour l’avenir de Solskjaer ?

Publié le 20 octobre 2021 à 9h32 par La rédaction mis à jour le 20 octobre 2021 à 9h34

Alors que Manchester United peine à convaincre ces derniers temps, Ole Gunnar Solskjaer verrait sa place être grandement menacée. Le technicien n'aurait plus que quelques jours à vivre avec les Red Devils en cas de mauvais résultats.