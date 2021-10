Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie fracassante de Benzema sur Mbappé !

Publié le 19 octobre 2021 à 21h10 par A.M.

De nouveau invité à commenter une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Karim Benzema envoie un message fort.

Annoncé proche du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement vu le PSG repousser les offres du club merengue. Et pourtant, l'international français a récemment révélé avoir réclamé son départ durant le mercato. En vain. Mais le Real Madrid pourrait prochainement revenir à la charge afin d'attirer Kylian Mbappé libre puisque son contrat au PSG s'achève en juin prochain. Et cela ne serait pas pour déplaire à Karim Benzema.

«Tout le monde, tous les joueurs aimeraient jouer au Real Madrid»