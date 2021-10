Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette piste à 0€ !

Publié le 22 octobre 2021 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic serait dans les petits papiers du PSG, qui voudrait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Interrogé sur ce dossier, Giuseppe Marotta a expliqué qu'il lui faudra du temps pour boucler la prolongation de son milieu de terrain croate, mais qu'il était tout de même confiant.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Marcelo Brozovic pourrait quitter l'Inter librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée de boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec Marcelo Brozovic. Toutefois, l'Inter ne compte pas laisser filer son milieu de terrain croate aussi facilement, comme l'a expliqué clairement Giuseppe Marotta. « La question des renouvellements et des prolongations n'est pas un problème. Tout d'abord, seuls les joueurs qui sont heureux d'être avec nous doivent rester à l'Inter. Pour l'instant, Brozovic a indiqué son intention de rester avec nous, tout comme Lautaro, Barella, ceux qui ont souvent été mentionnés. Je dirais que toute l'équipe mérite une mention élogieuse de notre part et, plus précisément, à la réponse, je réponds que dans les semaines à venir, Ausilio et moi aurons l'occasion et l'opportunité de nous confronter » , a confié l'administrateur délégué de l'Inter à Sky Sport dernièrement.

«Il faudra encore du temps, mais je suis confiant»