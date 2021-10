Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola aura le dernier mot pour Erling Haaland !

Publié le 22 octobre 2021 à 10h15 par Th.B.

Représentant de l’attaquant du Borussia Dortmund avec son père Alf-Inge, Mino Raiola pourrait par ses demandes financières avoir le dernier mot concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland et son futur club. Les PSG est prévenu…

Pour la succession de Kylian Mbappé, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, il n’y aurait pas une multitude d’options concrètes pour le PSG. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait en août dernier qu’en cas de départ de Mbappé avant la fin du mercato estival de 2021 que l’option Robert Lewandowski serait privilégiée. Et pour la session des transferts de l’été 2022, la piste Haaland est prioritaire. Néanmoins, ESPN a confié jeudi soir que deux obstacles de taille se dresseraient sur la route du PSG. D’une part les demandes salariales d’Erling Braut Haaland qui réclamerait un salaire de 35,5M€ à son futur club. Et d’une autre, la rude concurrence du Real Madrid, de Chelsea et des deux clubs de Manchester qui auraient même distancé le PSG.

Après avoir convaincu Haaland, il faudra payer Raiola…