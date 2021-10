Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Salah prend une énorme tournure !

Publié le 22 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Mohamed Salah semblerait être une option pour le PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, Liverpool ne laisserait filer son attaquant qu’à deux conditions.

Certes, de la voix de son directeur sportif Leonardo, le PSG a fait savoir à plusieurs reprises ces dernières semaines son intention de conserver Kylian Mbappé. Et ce, malgré l’expiration de son contrat actuel en juin prochain. Une prolongation de contrat courte serait prise en considération en coulisse par les dirigeants du Paris Saint-Germain comme le journaliste Abdellah Boulma l’a affirmé mercredi sur son compte Twitter . Néanmoins, la direction parisienne scruterait tout de même le marché des transferts afin de trouver un potentiel successeur à Mbappé. Le10sport.com vous a confié en août dernier que la piste prioritaire se nommait Erling Braut Haaland. Mais là ne résiderait pas l’unique option du PSG.

Le PSG est fixé pour le transfert de Salah !