Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare un terrible coup au Qatar !

Publié le 21 octobre 2021 à 12h15 par B.C.

Alors qu’il apparaît comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé, Florentino Pérez compterait sur l’attaquant du PSG pour s’attacher les services d’Erling Haaland.

Si le mercato estival est encore loin, les premières manoeuvres sont déjà lancées dans certains clubs, notamment au Real Madrid. Florentino Pérez compte en effet mettre la main sur Kylian Mbappé dès que possible, alors que ce dernier est actuellement dans sa dernière année de contrat. Une situation qui oblige le PSG à se pencher dès maintenant sur la succession de Mbappé, et la priorité est toute trouvée. Comme révélé par le10sport.com cet été, et confirmé par plusieurs médias depuis, Erling Haaland est la cible prioritaire du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid est également présent dans ce dossier.

Le Real compte sur Mbappé pour Haaland