Mercato - PSG : Pour Mohamed Salah, c’est maintenant ou jamais !

Publié le 21 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

En quête d’un potentiel successeur de Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le PSG libre de tout contrat l’été prochain, le club de la capitale pourrait avoir une belle carte à jouer avec Mohamed Salah. Explications.

Bien que Kylian Mbappé ait fait savoir au micro de beIN SPORTS être actuellement heureux dans sa vie et sur le terrain au PSG, il se pourrait bien que le champion du monde prenne la décision de ne pas prolonger son contrat. Ainsi, l’attaquant du PSG pourrait plier bagage l’été prochain lorsqu’il disposera du statut d’agent libre… pour aller au Real Madrid ? Ce serait l’option la plus probable en cas de départ du Paris Saint-Germain. Mais qui pour le remplacer ? Le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier que le PSG songe notamment à Erling Braut Haaland. Néanmoins, la piste Mohamed Salah serait bel et bien d’actualité, à l’instar de la fin de saison dernière.

Une vente de Salah l’été prochain si une prolongation de contrat n’est pas signée d’ici-là