Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid repart à l’attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours autant intéressé par le profil de Kylian Mbappé qui arrive bientôt en fin de contrat avec le PSG, le Real Madrid continue les appels du pied à destination de l’attaquant français par l’intermédiaire de Karim Benzema.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a tout mis en œuvre pour tente de recruter Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été, mais les différentes offres formulées par le club merengue ont été déclinées par l’état-major parisien. Néanmoins, l’ancien joueur de l’AS Monaco arrivera au terme de son contrat au Parc des Princes en juin prochain, et même si Leonardo a récemment reproché au Real Madrid de beaucoup trop communiquer sur le feuilleton Mbappé, Karim Benzema en a remis une petite couche sur l’attaquant du PSG mardi soir sur Canal +.

« Pas besoin de lui parler du Real Madrid »