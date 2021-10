Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a préparé un pont d'or à Ansu Fati !

Publié le 22 octobre 2021 à 9h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet 2022, Leonardo aurait coché le nom d'Ansu Fati pour sa succession. Et pour convaincre la perle du Barça de rejoindre Paris, le directeur sportif italo-brésilien aurait été prêt à casser sa tirelire.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, Leonardo s'est déjà penché sur la potentielle succession de son numéro 7. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski. En parallèle, Leonardo aurait également identifié le profil d'Ansu Fati selon les informations de Mundo Deportivo . Et avant que le crack du Barça ne prolonge son contrat, le directeur sportif du PSG aurait été prêt à débourser une somme XXL pour lui.

Un contrat de 15M€ et une prime à la signature de 30M€ pour Ansu Fati au PSG ?