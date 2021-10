Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a réalisé «le rêve» d’une star de Ronald Koeman !

Publié le 22 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Ayant récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, Ansu Fati s’est enflammé pour le succès des discussions avec le FC Barcelone qui a tout bonnement réalisé son rêve.

À l’instar de Pedri qui avait pour sa part prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 jeudi dernier, Ansu Fati a imité son coéquipier du FC Barcelone et avec La Roja en apposant sa signature sur un bail le liant au Barça jusqu’à l’été 2027. Les négociations ont finalement été un succès entre les différentes parties, malgré des rumeurs parues dans la presse comme quoi le clan Fati n’aurait pas été en accord avec les bases du contrat proposé par le FC Barcelone. Et dans l’esprit d’Ansu Fati, il n’y a jamais eu l’ombre d’un doute quant à sa volonté de poursuivre au Barça comme le nouveau numéro 10 du club culé l’a assuré.

« Mon rêve a toujours été de réussir ici »