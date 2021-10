Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie d'Ansu Fati après sa prolongation !

Publié le 21 octobre 2021 à 9h00 par A.D.

Ce mercredi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation d'Ansu Fati, qui était en fin de contrat le 30 juin. Après avoir paraphé un nouveau contrat avec le Barça, le prodige de 18 ans s'est totalement enflammé.

Alors qu'il ne lui restait plus que quelques mois d'engagement avec le FC Barcelone, Ansu Fati a trouvé un accord final avec son club pour prolonger jusqu'au 30 juin 2027. En effet, le Barça a officialisé ce mercredi le renouvellement de contrat de son attaquant de 18 ans. Comblé par cette nouvelle, Ansu Fati a envoyé un message très fort lors d'un entretien accordé aux médias du FC Barcelone.

«Dieu merci, le club m'a donné l'opportunité de continuer»