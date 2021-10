Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date butoir est fixée pour ce joli coup de Leonardo…

Publié le 22 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Désireuse de conserver Marcelo Brozovic, l’Inter serait prête à casser sa tirelire afin de répondre aux exigences salariales du Croate et de son entourage au sujet d’une prolongation de contrat et ce, avant le mois de janvier 2022. Sinon, le PSG aurait tout le loisir de s’attacher ses services.

Au cours du dernier mercato estival, Leonardo l’a joué fine en recrutant pas moins quatre stars qui disposaient du statut d’agent libre en les personnes de Lionel Messi et de Gianluigi Donnarumma pour ne citer qu’elles. En marge de la prochaine intersaison, le directeur sportif du PSG semblerait être prêt à user de ce même stratagème puisque les noms de Paul Pogba, d’Antonio Rüdiger ou encore de Franck Kessié sont liés au PSG depuis quelque temps. Et pour ce qui est de Marcelo Brozovic, dont le contrat à l’Inter ne court également que jusqu’en juin prochain, le PSG saurait d’ores et déjà à quoi s’en tenir.

Pour Brozovic, tout se jouerait avant la fin de l’année civile !