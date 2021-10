Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum fixé dans ce dossier à 0€ de Leonardo ?

Publié le 21 octobre 2021 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Marcelo Brozovic pourrait quitter l'Inter librement et gratuitement cet été. Alors que le PSG serait en embuscade, les Nerazzurri se seraient fixés une deadline pour boucler les négociations. En effet, si ce dossier n'est pas réglé en décembre, la direction milanaise devrait oublier l'idée de prolonger Marcelo Brozovic.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Marcelo Brozovic aurait alarmé le PSG. En effet, Leonardo verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter le milieu de terrain de l'Inter librement et gratuitement à l'été 2022, après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. De leur côté, les Nerazzurri n'auraient pas encore abandonné l'idée de prolonger Marcelo Brozovic, mais ils pourraient le faire s'il n'a pas rempilé d'ici décembre.

L'Inter compte battre en retraite pour Brozovic en décembre