Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dénouement imminent dans ce dossier chaud ? La réponse !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat de Ronald Araújo, rien ne serait néanmoins imminent dans ce dossier.

Le FC Barcelone travaille d’arrache-pied pour prolonger les contrats de certains de ses éléments en ce début de saison. En ce sens, Pedri et Ansu Fati ont tout récemment paraphé de nouveaux bails, tandis que le Barça travaillerait dans l’optique de renouveler Ousmane Dembélé, Gavi ou encore Sergi Roberto. Ronald Araújo n’est pas non plus en reste dans la mesure où le club catalan aimerait lui-aussi le convaincre de signer un nouvel engagement.

La prolongation de Ronald Araújo n’est pas imminente