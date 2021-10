Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta touche au but dans ce chantier prioritaire !

Publié le 21 octobre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone s’était fixé comme objectif de blinder les contrats de ses jeunes pépites, il est désormais clair que le club catalan est plus que sur le bon chemin dans ce projet.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction. En effet, après avoir perdu Leo Messi et Antoine Griezmann cet été tout en n’étant pas en mesure de recruter massivement en raison de ses soucis financiers, le club catalan doit composer avec un effectif rempli de lacunes cette saison. Naturellement, cela conduit le Barça à ne pas jouer un premier rôle, aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions, tandis que la figure de Ronald Koeman sur le banc barcelonais est fréquemment remise en question. Toutefois, tout n’est pas à jeter dans ce début de saison du FC Barcelone, au contraire même. Les observateurs des Blaugrana peuvent effectivement se réjouir de l’émergence d’une jeune garde extrêmement prometteuse incarnée par Pedri, Ansu Fati et Gavi.

Ansu Fati suit les traces de Pedri, Gavi le prochain sur la liste ?