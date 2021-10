Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 21 octobre 2021 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat avec l'Inter le 30 juin, Marcelo Brozovic aurait alarmé le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, les Nerazzurri et le milieu de terrain croate seraient encore loin de trouver un accord.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a bouclé les arrivées libres et gratuites de Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Après avoir eu autant de succès cet été, Leonardo voudrait réitérer cet exploit lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, l'ancien du Milan AC aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Et heureusement pour le PSG, les positions du club lombard et du joueur seraient encore éloignées.

Marcelo Brozovic trop gourmand pour l'Inter ?