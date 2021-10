Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du Qatar pour Mbappé en train de fonctionner…

Publié le 21 octobre 2021 à 21h45 par La rédaction

Les dernières déclarations de Kylian Mbappe après la rencontre face à Leipzig tendent à valider la stratégie du PSG pour sa prolongation… Analyse.

Après la victoire contre Leipzig, au cours de laquelle il a dominé les débats, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa situation : « Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux sur le terrain. Et ça se ressent dans mon football. Le penalty, ce n’est pas grave, il n’y a pas de conséquences. C’était à la fin. Mais je suis content pour la victoire de l’équipe ». Avant d’évoquer son coéquipier Lionel Messi : « Le penalty pour Messi ? C’est normal. C'est le meilleur joueur du monde et j'ai toujours dit que c'était un privilège de le voir jouer avec nous. Le premier, il doit le tirer. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué ». Que déduire des propos de l’attaquant parisien ?

Une question de temps ?

Ils démontrent de manière assez claire que la stratégie du PSG, visant à convaincre Kylian Mbappe de prolonger grâce au terrain et au plaisir qu’il aura à évoluer aux côtés du duo Messi-Neymar est en train de fonctionner. L’idée du PSG de faire comprendre à Mbappe que son intérêt sera de rester pour évoluer aux côtés de joueurs de cette trempe est validée. Reste à savoir si le PSG aura suffisamment de temps pour que son plan fonctionne jusqu’au bout…