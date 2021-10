Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vraiment une opportunité pour Sterling ? Analyse

Publié le 21 octobre 2021 à 15h20 par La rédaction

Goal affirme que le PSG envisagerait de rentrer dans la course pour Raheem Sterling dans le cadre de la succession de Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le média Goal a apporté de nouvelles révélations au sujet de la succession de Kylian Mbappe. Selon Goal , le PSG pourrait rapidement entrer dans la course à la signature de Raheem Sterling, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Manchester City l’été prochain et qui a récemment fait savoir qu’il était prêt à aller voir ailleurs et à trouver un challenge à l’étranger.

Vraie envie de départ ?

Que faut-il en penser ? S’il apparaît tout à fait crédible que le PSG commence à regarder le dossier Sterling, dont il a dû être alerté par les conseillers du joueur, une incertitude reste à lever avant que cette piste ne soit concrète : le joueur met-il sur la table l’hypothèse de son départ pour pousser Manchester City à mettre sur pied une offre de prolongation XXL ou est-il vraiment prêt à partir et à signer au PSG ? Toute la question est là pour Paris.