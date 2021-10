Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait prendre une décision tonitruante pour Dembélé !

Publié le 21 octobre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé n'aurait pas donné de nouvelles au FC Barcelone quant à son avenir depuis un mois. Soupçonnant son numéro 7 de jouer la montre, Joan Laporta aurait décidé de lui lancer un énorme ultimatum. Et dans le cas où Ousmane Dembélé ne respectait pas les délais qu'il a imposé, le président du Barça compterait préparer son départ, tout en le laissant au placard pour la suite de la saison.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour combler le vide laissé par Neymar - transféré au PSG pour la bagatelle de 222M€ - Ousmane Dembélé a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club catalan, le champion du monde français sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne rempile pas d'ici là. Pour éviter ce scénario catastrophe à la Lionel Messi, parti librement et gratuitement au PSG cet été, Joan Laporta aurait lancé les discussions avec le clan Dembélé pour une prolongation. D'ailleurs, le président du Barça aurait organisé une réunion avec Ousmane Dembélé et son entourage le 21 septembre. Un rendez-vous au sujet durant lequel le Français aurait donné une réponse initiale positive au club blaugrana. Toutefois, à en croire Mundo Deportivo , Joan Laporta n'aurait pas de nouvelles d'Ousmane Dembélé depuis cet entretien réalisé il y a tout juste un mois. Et d'après le média espagnol, cela inquièterait fortement le président du FC Barcelone. Alors qu'il a fait de la prolongation d'Ousmane Dembélé une priorité, Joan Laporta soupçonnerait son joueur de trainer du pied parce qu'il aurait des offres de contrat supérieures d'autres clubs, et notamment de Newcastle, qui serait prêt à payer 15M€ de salaire annuel et 15M€ de prime à la signature.

Laporta veut une réponse d'Ousmane Dembélé avant novembre

Pour ne pas se faire berner par le clan Ousmane Dembélé, Joan Laporta aurait décidé de réagir. Ainsi, selon Mundo Deportivo , le président du FC Barcelone aurait lancé un ultimatum à son numéro 7. En effet, Joan Laporta aurait fait savoir à l'ancien du Borussia Dortmund qu'il voulait une réponse d'ici la fin du mois d'octobre. Et si Ousmane Dembélé ne respectait pas ce délai, le patron du Barça estimera qu'il ne veut pas continuer avec le club blaugrana et commencera à chercher des alternatives.

Laporta prêt à mettre Ousmane Dembélé au placard ?