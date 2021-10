Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta attend un énorme signal de Dembele !

Publié le 21 octobre 2021 à 12h00 par A.D.

Lors d'une réunion avec le clan Ousmane Dembele, organisée le 21 septembre, le FC Barcelone aurait reçu une réponse initiale positive concernant une prolongation. Toutefois, l'agent du champion du monde français n'aurait pas donné de nouvelles au Barça depuis ce rendez-vous au sommet.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2022. Pour éviter ce terrible scénario, Joan Laporta aurait ouvert les discussions avec le clan Dembele pour négocier une prolongation. Et alors que les premiers signes de la part du Français auraient été positifs, le président du Barcelone resterait aujourd'hui sans nouvelles de son numéro 7 et de son entourage.

Laporta sans nouvelles d'Ousmane Dembélé depuis un mois ?