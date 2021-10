Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l’action dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 21 octobre 2021 à 10h30 par B.C. mis à jour le 21 octobre 2021 à 10h32

Alors que Karim Adeyemi susciterait l’attention de plusieurs clubs européens, le Real Madrid pourrait également se positionner sur le joueur du RB Salzbourg.

À 19 ans, Karim Adeyemi brille sous les couleurs du RB Salzbourg. L’attaquant allemand a déjà trouvé le chemin des filets à 12 reprises cette saison et semble se rapprocher d’un départ, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Le FC Barcelone a notamment été annoncé sur les traces d’Adeyemi ces dernières semaines, bien que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Leipzig semblent en tête, puisque le joueur ferait de la Bundesliga sa priorité pour la suite de sa carrière. Un élément qui n’aurait pourtant pas refroidi le Real Madrid.

Le Real Madrid séduit par Adeyemi ?