Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de froid jeté dans un dossier à 40M€ de Laporta !

Publié le 16 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Intéressé par le profil de Karim Adeyemi, le FC Barcelone verrait les grandes formations du football allemand bouger leurs pions, mettant en péril le transfert de l’attaquant du RB Leipzig et international allemand de 19 ans.

Le FC Barcelone aurait des vues sur Karim Adeyemi (19 ans) et ce, bien que la pépite allemande du RB Salzbourg dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 et que le RB Leipzig serait prêt à l’attirer dans ses rangs dans les prochaines semaines. Et hormis Leipzig, club que Ilaix Moriba a rejoint à l’intersaison, le FC Barcelone devrait également se frotter à un cador européen qui n’est autre que… le Bayern Munich !

Le Bayern Munich a discuté avec le clan Adeyemi, le BvB et Leipzig également dans le coup !