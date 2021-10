Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre est déclarée pour cette pépite suivie par le Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 7h30 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich semble avoir tout prévu pour ce qui est du transfert cet hiver de Karim Adeyemi, également dans le viseur du FC Barcelone, l’attaquant du RB Salzbourg feraient tourner la tête du Borussia Dortmund et du RB Leipzig.

Fidèle à ses habitudes, en atteste notamment le recrutement de Pedri dernièrement, le FC Barcelone suivrait avec attention l’évolution de Karim Adeyemi (19 ans) qui pourrait devenir la nouvelle pépite du Barça . Cependant, l’attaquant du RB Salzbourg attiserait les convoitises de par ses performances au sein du championnat autrichien ou en Ligue des champions en ce début de saison. L’international allemand ferait tourner la tête du Bayern Munich, où Adeyemi a notamment effectué ses classes lors de son processus de formation.

Le Borussia Dortmund et Leipzig mettraient le feu dans le dossier Adeyemi !