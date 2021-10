Foot - Mercato

Mercato : Newcastle, Arabie Saoudite… La réaction de l’Inter aux rumeurs de rachat !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h40 par La rédaction

Alors que le fonds d’investissement public saoudien prévoirait de racheter l’Inter et l’OM après Newcastle, le club nerazzurri a lâché un message clair concernant les rumeurs.