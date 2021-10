Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération du Qatar avec Haaland grâce à Raiola ?

Publié le 21 octobre 2021 à 10h15 par B.C.

Alors que le PSG s’intéresse à Erling Haaland, Mino Raiola pourrait permettre à Leonardo de prendre la main dans ce dossier.

À contrecœur, le PSG doit dès à présent se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. En effet, le départ de l’attaquant français se précise au fil des semaines, puisque son contrat arrivera à terme le 30 juin prochain, et aucune prolongation n’est à l’ordre du jour. Comme vous l’a révélé le10sport.com cet été, Erling Haaland apparaît comme la priorité des dirigeants si Kylian Mbappé venait bel et bien à plier bagage, une piste confirmée ces dernières semaines par la presse étrangère. Ce jeudi, AS explique que le PSG rêverait d’associer en attaque un trio composé d’Erling Haaland, Lionel Messi et Neymar. Et pour parvenir à ses fins, le Qatar pourrait compter sur un soutien important.

Raiola, un élément décisif pour le PSG ?