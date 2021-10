Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema est loin d’en avoir fini avec le Real Madrid !

Publié le 21 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Semblant avoir atteint un palier inexploré jusqu’à peu au vu de ses performances au Real Madrid, Karim Benzema est entrain de devenir le grand joueur dont il a fait part à Canal+ qui l’oblige à poursuivre à la Casa Blanca. Explications.

Depuis ses débuts en professionnel avec l’équipe première de l’OL en 2005, moment où il a signé son premier contrat professionnel, Karim Benzema a toujours fait en sorte de marquer de sa patte chacune des rencontres qu’il a disputé. Et depuis son arrivée en 2009 au Real Madrid, où ses premiers pas ont été compliqués puisqu’il fut barré par la concurrence de Gonzalo Higuain notamment, Benzema a totalement changé son approche des matchs et de sa préparation physique. Et particulièrement ces dernières années où il a littéralement explosé. De quoi faire de lui un prétendant pour le Ballon d’or 2021 à 33 ans. Ayant récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 au Real Madrid, Benzema ne veut pas partir tant qu’il n’aura pas rempli l’un de ses objectifs.

« Tant que je ne réussis pas, que je ne deviens pas un grand joueur, je ne partirai pas »