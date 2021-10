Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une terrible nouvelle pour Philippe Coutinho…

Publié le 21 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé du côté de Newcastle, Philippe Coutinho ne devrait pas quitter le FC Barcelone pour les Magpies dans les prochaines semaines.

Depuis son retour de prêt du Bayern Munich à l’été 2020, Philippe Coutinho n’est pas parvenu à durablement s’imposer au FC Barcelone et notamment en raison de pépins physiques. Venu pour remplacer Andrés Iniesta et Neymar à l’hiver 2018, Coutinho n’a jamais fait l’unanimité et pourrait servir de moyens à l’administration Joan Laporta de renflouer les caisses du club. Cependant, et bien que Newcastle soit annoncé comme potentiel acheteur de Coutinho depuis le rachat du club anglais par le fonds d’investissement public saoudien, le Barça devrait connaître une nouvelle désillusion.

Coutinho, un risque que Newcastle n’est pas prêt à prendre