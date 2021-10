Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer reçoit un message clair pour l’avenir de Puel !

Publié le 21 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Malgré la situation de l'ASSE, Xavier Thuilot estime qu'il ne faut pas remplacer Claude Puel dont l'avenir est pourtant très incertain.

L'ASSE connaît un début de saison catastrophique. Après 10 journées, les Verts sont derniers de Ligue 1 et n'ont toujours pas remporté le moindre match. Après un regain de forme dans le derby contre l'OL, l'ASSE a rechuté à Strasbourg (1-5). Par conséquent, Claude Puel semble plus que jamais menacé. Toutefois, Xavier Thuilot, qui a occupé le poste de directeur général du club du Forez d'octobre 2019 à janvier dernier, estime que personne n'est mieux placé que Claude Puel pour redresser la barre.

Thuilot monte au créneau pour Puel