Mercato - Barcelone : Ansu Fati se lâche après sa prolongation !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone ce mercredi soir, Ansu Fati a envoyé des messages forts ce jeudi à l’occasion de sa prise de parole pour célébrer l’événement.

En l’espace d’une semaine, le FC Barcelone est parvenu à blinder les contrats de Pedri et Ansu Fati. Pourtant, avec le second cité, rien n’était gagné d’avance pour que sa prolongation soit signé dans un si court laps de temps. En effet, si le Barça laissait filtrer dans la presse qu’il voulait boucler le dossier avant El Clásico contre le Real Madrid prévu ce dimanche, bon nombre d’observateurs estimaient que le timing était serré. Mais les discussions ont finalement accéléré pour en arriver à l’officialisation de la prolongation de l’attaquant de 18 ans jusqu’en 2027.

« Je voulais rester ici »