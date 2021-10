Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laurent Blanc s’enflamme totalement pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que le PSG est parvenu à s‘attacher les services de Lionel Messi lors du dernier mercato estival, Laurent Blanc n’a pas caché sa joie de pouvoir voir évoluer l’Argentin en Ligue 1.

Faute de pouvoir prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a dû se lancer à la recherche d’un nouveau club cet été, et son choix s’est rapidement porté sur le PSG. Grand objectif des Qataris depuis leur arrivée dans la capitale, Lionel Messi évolue donc désormais sous le maillot du PSG et s’est déjà fait remarquer avec un but splendide face à Manchester City (2-0) puis un doublé contre Leipzig (3-2). Interrogé sur l’arrivée de Messi du côté du Parc des Princes, Laurent Blanc se montre déjà sous le charme.

« Recruter Messi ? C’est une chance inouïe »