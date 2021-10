Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a raté un coup XXL avec une star du Real Madrid !

Publié le 22 octobre 2021 à 0h45 par B.C.

Alors qu’il se montre indispensable au Real Madrid, Vinicius Jr apparaît comme l’un des gros coups de cœur de Leonardo, qui n’est toutefois jamais parvenu à ses fins.

Longtemps critiqué, Vinicius Jr semble enfin lancé. Alors qu’il est arrivé à l’été 2018 avec le statut de pépite, l’international brésilien a enchaîné les prestations irrégulières avant de s’imposer cette saison comme un titulaire indiscutable, avec 7 buts et 5 passes décisives au compteur. De quoi justifier la confiance de Florentino Pérez envers le joueur du Real Madrid, considéré comme intransférable ces dernières années. Pourtant, Vinicius Jr n’a pas manqué de prétendants, et le PSG a notamment tenté sa chance avec lui.

Leonardo a multiplié les échecs avec Vinicius Jr